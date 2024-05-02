Враг атаковал объекты в Ростовской и Орловской областях и Краснодарском крае (ВИДЕО)

Враг атаковал объекты в Ростовской и Орловской областях и Краснодарском крае. ПВО уничтожила два дрона в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского Ростовской области, пострадавших и разрушений не зафиксировано, заявил губернатор.