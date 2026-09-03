Закапывал по очереди. Подробности нападения медведя на пенсионерок в Красноярском крае

Женщины не были знакомы, но в один день ушли за грибами и пропали Медведь сперва убил одну пенсионерку возле села Подтесово в Красноярском края, потом расправился с другой, а растерзанные тела прикопал в одном месте, сообщает Shot.
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