Что случилось ночью ,16 декабря 2024 года

Число обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным . Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", в рамках которой глава государства будет отвечать на вопросы граждан и журналистов, выйдет в эфир в полдень по московскому времени 19 декабря.