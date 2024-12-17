Косачев: Трамп намерен жестко продвигать размещение войск ЕС на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп намерен продвигать планы по размещению европейских военных контингентов на Украине, чтобы перевести расходы от конфликта на Европу, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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