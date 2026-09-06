В ТРСК заявили, что поиск пропавших при кораблекрушении на Кипре усложняется

Условия поиска пропавших без вести пассажиров парома FiloJet стали усложняться, для дальнейшего обеспечения эффективности поисковой операции требуются альтернативные методы, заявил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Унал Устель.
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