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Окопные крысы

Окопные крысы

Насчет вчерашних споров на тему жирной крысы с передовой на Запорожском направлении.Могу подтвердить, что с крысами действительно беда.

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