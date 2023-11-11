Насчет вчерашних споров на тему жирной крысы с передовой на Запорожском направлении.Могу подтвердить, что с крысами действительно беда.
Окопные крысы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Насчет вчерашних споров на тему жирной крысы с передовой на Запорожском направлении.Могу подтвердить, что с крысами действительно беда.
Свежие комментарии