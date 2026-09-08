Апелляционный суд досрочно освободил женщину-убийцу

В связи с фактическим отбытием срока. В свое время Лиманский районный суд признал местную жительницу виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и назначил ей наказание в виде принудительных работ на 6 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства.