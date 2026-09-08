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Пункт-А

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Апелляционный суд досрочно освободил женщину-убийцу

Апелляционный суд досрочно освободил женщину-убийцу

В связи с фактическим отбытием срока. В свое время Лиманский районный суд признал местную жительницу виновной в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и назначил ей наказание в виде принудительных работ на 6 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства.

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