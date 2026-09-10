Цены на газ в США и Европе скорректировались

Цена на газ в США упала до 2,8 USD/млн BTU, в Европе скорректировалась до 940 USD/1000 м³. Цены на российский газ для экспортных рынков теперь больше зависят от спотовых рынков и конкурентных механизмов.
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