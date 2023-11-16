Вещи, которые изобрели сразу идеальными и больше не улучшали

Постоянное улучшение и обновление инструментов и бытовых вещей облегчает наше существование. К примеру, если сейчас кто-то решит использовать первую в мире ручку, которую в 1868 году создала компания Sholes и Glidden, то, закончив письмо, обнаружит на своих руках кучу мозолей! Если попробовать раскрыть замок эпохи Средневековья, придется потратить не один час, чтобы понять, что для открытия нужно резко бить ключом в скважину.