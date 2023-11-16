Полезные советы...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Молодец, Леночка. Все правильно делаешь.Как снять и очист...
  • Татьяна Собколова
    Однушка, она и есть однушка, как бы ее не облагораживали.Это одна из лучши...
  • Леонид Ла Рошель
    Аффтор гонит?! Если переход с "квадратных" каменных/деревянных колес на современные и с каменных ножей на металлическ...Вещи, которые изо...

Вещи, которые изобрели сразу идеальными и больше не улучшали

Вещи, которые изобрели сразу идеальными и больше не улучшали

Постоянное улучшение и обновление инструментов и бытовых вещей облегчает наше существование. К примеру, если сейчас кто-то решит использовать первую в мире ручку, которую в 1868 году создала компания Sholes и Glidden, то, закончив письмо, обнаружит на своих руках кучу мозолей! Если попробовать раскрыть замок эпохи Средневековья, придется потратить не один час, чтобы понять, что для открытия нужно резко бить ключом в скважину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Аффтор гонит?! Если переход с &quot;квадратных&quot; каменных/деревянных колес на современные и с каменных ножей на металлические - не улучшение, то что тогда в его понимании &quot;улучшение&quot;?
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх