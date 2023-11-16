Вещи, которые изобрели сразу идеальными и больше не улучшали

Постоянное улучшение и обновление инструментов и бытовых вещей облегчает наше существование. К примеру, если сейчас кто-то решит использовать первую в мире ручку, которую в 1868 году создала компания Sholes и Glidden, то, закончив письмо, обнаружит на своих руках кучу мозолей! Если попробовать раскрыть замок эпохи Средневековья, придется потратить не один час, чтобы понять, что для открытия нужно резко бить ключом в скважину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Полезные советы и секреты на все случаи жизни433 подписчика
Популярные статьи
- "Тесно, зато своя!" — женщина купила крошечную квартиру площадью 27 кв. метров и показала, как она живет
- 8 заблуждений о собаках, которые давно опровергнуты, но продолжают бытовать в обществе
- Зачем хитрые хозяйки кладут лавровый лист в каждый горшок с цветами: раскрываем секреты комнатного цветоводства
Свежие комментарии