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Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?

Близкие и далёкие друзья Украины. Трамп для Киева лучше, чем Харрис?

© AP / Joe Lamberti Относительно украинской повестки в американской политике сформировалось устойчивое представление, что демократы помогают Киеву, а республиканцы всячески пытается ограничить масштабы поддержки.

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