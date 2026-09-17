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В эпоху глобальных штормов Индия выбирает военно-техническое сотрудничество с РФ

В эпоху глобальных штормов Индия выбирает военно-техническое сотрудничество с РФ

В то время как Вашингтон усиливает санкционное давление, принимая Закон Линдси Грэма (решением Росфинмониторинга внесён в список экстремистов и террористов) 2026 года с его жёсткими ста процентами пошлин на российские энергоресурсы, а наследие CAATSA продолжает висеть дамокловым мечом .

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