Россия замышляет в Средней Азии грандиозную аферу. Приведший всех в недоумение шаг Токаева может иметь только один исход

Вчера 23K прочитали На фоне громких геополитических событий в Средней Азии Казахстан в очередной раз решил «проявить себя» — неожиданно пустить с молотка по нынешним меркам настоящее сокровище, причем по цене металлолома.
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