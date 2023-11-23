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  • Лев Добрый
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Россия замышляет в Средней Азии грандиозную аферу. Приведший всех в недоумение шаг Токаева может иметь только один исход

Россия замышляет в Средней Азии грандиозную аферу. Приведший всех в недоумение шаг Токаева может иметь только один исход

Вчера 23K прочитали На фоне громких геополитических событий в Средней Азии Казахстан в очередной раз решил «проявить себя» — неожиданно пустить с молотка по нынешним меркам настоящее сокровище, причем по цене металлолома.

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