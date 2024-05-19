Дикие нравы и распутство, о чем на самом деле рассказывает «Тысяча и одна ночь»

Что вы знаете о сказках тысячи и одной ночи? Это не риторический вопрос потому, что большинство довольствуется общеизвестным стереотипом: это известная арабская сказка про красавицу Шахерезаду, ставшую заложницей жестокосердного царя Шахрияра, который каждую ночь заводил себе новую жену, а наутро отрубал ей голову.