Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 880 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Ювиналка вредная вещь. ЕЁ в ельцинские времена ввели. И совсем не для помощи детям и родителям.Под давлением врагов. ...Органы опеки прот...
  • Вера смелых
    Имена - теперь в тренде орать им в Телеге, и их там тьма. Но навскидку - Монтян , титяна, или баба-жопа, её подельник...Грязноротые
  • Владимир Алтайцев
    Поддерживаю и  Федулова, и Алексея - где фамилии и имена? Иначе  это словоблудие.Грязноротые

ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ ТЕСТ НЕ ПРОШЁЛ: ЗАЧИСТКА В МИНЗДРАВЕ ПОСЛЕ ОКРИКА ПУТИНА

ГЛАВНЫЙ НАРКОЛОГ ТЕСТ НЕ ПРОШЁЛ: ЗАЧИСТКА В МИНЗДРАВЕ ПОСЛЕ ОКРИКА ПУТИНА

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Главный внештатный нарколог Минздрава создал ОПГ, которая несколько лет обчищала бюджет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх