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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин: «Мы набрали ход, но это не значит, что нам не нужен Куминга»

«Он нам очень нужен. Ближе к плей-офф игры будут становиться все более и более жесткими, растет ценность силы, физических данных.

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