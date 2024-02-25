Сырский: ВСУ оставили Авдеевку из-за отсутствия огневой мощи

Лариса Поплавская

Надоело читать и слушать вранье наших СМИ. То Авдеека наша даже Шойгу доложил Путину об этом. То оказывается не совсем наша. То Коксохим очистили, то оказывается ничего подобного. То показывают как драпают ВСУ, то оказывается на каком-то фланге наши только улучшили позиции, а теперь еще и американские танки нарисовались. Сколько этого бла, бла, бла. За это наказывать надо. Потому как болтун всегда был находкой для шпиона. За нормально считается выложить где и когда будет наше наступлкение причем открыто. Это не разведка доложила, а наши придурки продажные от безнаказанности ...... Под трибунал их всех. Пусть они нас боятся, а не мы их в одно место по статусу целовать продолжать будем. ПОЗОРНИКИ.