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Назначен новый аким Мунайлинского района в Мангистау

Назначен новый аким Мунайлинского района в Мангистау

Сегодня, 30 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай  предложил депутатам маслихата  Мунайлинского района   на должность акима района  согласованную с Администрацией президента РК кандидатуру Каната Кульжанова, до этого  являвшегося заместителем главы региона.

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