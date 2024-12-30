Назначен новый аким Мунайлинского района в Мангистау

Сегодня, 30 декабря, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай предложил депутатам маслихата Мунайлинского района на должность акима района согласованную с Администрацией президента РК кандидатуру Каната Кульжанова, до этого являвшегося заместителем главы региона.
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