Эксперт рассказала об уловке мошенников перед 1 сентября

Мошенники перед 1 сентября используют истории о конкурсах и распродажах в поддельных интернет-магазинах одежды, канцтоваров и учебников, заявила РИА Новости куратор платформы Народного фронта "Мошеловка" Алла Храпунова.
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