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Четверо осужденных мужчин совершили побег из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края

Четверо осужденных мужчин совершили побег из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое из четырех осужденных мужчин, которые 27 октября устроили массовый побег из исправительного центра номер один в городе Нерчинске Забайкальского края.

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