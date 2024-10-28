Четверо осужденных мужчин совершили побег из исправительного центра в Нерчинске Забайкальского края

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое из четырех осужденных мужчин, которые 27 октября устроили массовый побег из исправительного центра номер один в городе Нерчинске Забайкальского края.
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