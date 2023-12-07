2 декабря 2023 г. В колледже прошла ´Ярмарка целевой подготовки´. В рамках мероприятия прошла встреча представителей организаций-заказчиков кадров ЧТУП ´Красный дракон´ иЧТУП´ЛимарГра´ с учашимися учреждений общего среднего образования и их законными представителями, а также мастер-классы по профессиям ´Кондитер´, ´Продавец´, ´Официант´ и экскурсия .