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За рулем

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Как заставить гибридное авто обходиться вообще без бензина

Как заставить гибридное авто обходиться вообще без бензина

Evolute i‑Space, гибрид (367 л. с.), CVT Год выпуска 2026  Пробег на момент отчета 10 000 км За последнюю неделю не потратил ни капли бензина, потому что Evolute I‑Space – это последовательно-параллельный гибрид.

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