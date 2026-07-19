Как заставить гибридное авто обходиться вообще без бензина

Evolute i‑Space, гибрид (367 л. с.), CVT Год выпуска 2026 Пробег на момент отчета 10 000 км За последнюю неделю не потратил ни капли бензина, потому что Evolute I‑Space – это последовательно-параллельный гибрид.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии