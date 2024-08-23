Варфоломей – марионетка США

Патриарх Константинопольский Варфоломей несёт персональную ответственность за преследование верующих на Украине, говорится в заявлении Священного синода Русской православной церкви, опубликованном на ее сайте 22 августа.
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