В Великобритании предложили отправлять освобожденных преступников в ВСУ

www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил отправлять преступников, которых освободили из-за перегруженности тюрем, в ряды ВСУ.
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