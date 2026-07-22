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В Великобритании предложили отправлять освобожденных преступников в ВСУ

В Великобритании предложили отправлять освобожденных преступников в ВСУ

www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Британский дипломат Иан Прауд в шутку предложил отправлять преступников, которых освободили из-за перегруженности тюрем, в ряды ВСУ.

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