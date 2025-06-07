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Осужденного за взятки экс-генерала Шамарина этапировали в колонию

Осужденного за взятки экс-генерала Шамарина этапировали в колонию

Экс-глава главного управления связи ВС РФ — замначальника Генштаба Вооруженных сил России Вадим Шамарин, признанный виновным в коррупционных преступлениях, доставлен в исправительное учреждение для отбывания наказания.

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Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Эх ностальгия.
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