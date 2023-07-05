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ГУР: Украинцы результатом саммита надо удовлетворены не будут

ГУР: Украинцы результатом саммита надо удовлетворены не будут

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе ожидания украинского общества не удовлетворит, поскольку «видел черновики речей», – сообщает в среду, 5 июля, британское издание The Times.

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