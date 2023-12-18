Эксперт педагогического центра Довгалюк: чтобы работа перестала казаться каторгой, нужно перестроить мышление

Мысль о предстоящей после праздников работе вызывает тревогу у многих россиян. Чтобы трудовая деятельность перестала казаться каторгой, нужно перестроить мышление, сообщил «Москве 24» эксперт Городского психолого-педагогического центра Дмитрий Довгалюк.
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