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Маска и Трампа помирит Путин? Зачем отец техномиллиардера прибыл в Москву?

Маска и Трампа помирит Путин? Зачем отец техномиллиардера прибыл в Москву?

Политнавигатор Пока российские депутаты то ли в шутку, то ли всерьез, предлагают владельцу “Теслы” политическое убежише в РФ, предлагаем вам последние новости с фронтов личной войны Дональда Трампа и Илона Маска, подробный разбор которой уже делал “ПолитНавигатор” – как утверждает журнал Rolling Stone, Белый дом требует от американской элиты выбрать сторону в этом конфликте.

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