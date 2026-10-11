Британский премьер Энди Бёрнем обвинил Россию во вмешательстве в брексит в 2016 году. «Когда я пришёл на Даунинг-стрит, я задал вопрос: «Было ли вмешательство России в референдум?» И получил чёткий ответ: «Да, было», — приводит его слова Daily Mail.
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