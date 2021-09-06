В кадеты класса МЧС посвятили шестиклассников Воздвиженской школы

Учеников Воздвиженской школы посвятили в кадеты класса МЧС. Ребята стали первыми в Уссурийском городском округе, кто дал присягу на верность пожарно-спасательной службе, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ОНД и ПР по Уссурийскому городскому округу.