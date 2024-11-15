Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Азода и Эркинжон получили более 5 млн. социальных выплат на улучшение жилищных условий в Тамбове. А вы что-то получили?

Азода и Эркинжон получили более 5 млн. социальных выплат на улучшение жилищных условий в Тамбове. А вы что-то получили?

Avia.pro - СМИ В России 2024 год объявлен Годом семьи, и, конечно, это событие требовало ярких и значительных жестов.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Такими темпами , скоро опять басмачёй мочит придётся , как наши деды и прадеды...
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3 час.
Нина Попова
Вы не из России, иначе бы про стаж не написали.
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2 час.
лл
лина любимцева
Любят у нас пресмыкаться перед иностранцами. Еще со времен Петра 1.
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1 час.

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