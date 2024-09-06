На СВО погиб житель Омского района Николай Аралов. Служить он ушел добровольцем, погиб через два месяца после заключения контракта.
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На СВО погиб житель Омского района Николай Аралов. Служить он ушел добровольцем, погиб через два месяца после заключения контракта.