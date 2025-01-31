Белый дом: при Трампе нелегальная миграция не будет иметь значения для США

Мигранты, попадающие в США незаконно не будут иметь никакого значения для страны при президенте Дональде Трампе, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер 31 января на пресс-конференции в Белом доме.
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