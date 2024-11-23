Франция и Британия заплатят в случае ударов ВСУ по России, — постпред России

Власти Франции и Британии ответят за помощь Украине в случае нанесения ракетных ударов по территории России, заявил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью телеканалу Al Mayadeen.
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