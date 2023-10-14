В ОДКБ рассказали, как действовал российский флот и киргизский спецназ

На базе учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" Минобороны Киргизии завершились совместные миротворческие учения "Нерушимое братство-2023", проводимые в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2023".
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