Фантастика от «МЮ»: невероятный камбек против «Лиона» войдёт в историю футбола!

Это. Было. Мощно!«Манчестер Юнайтед» и «Лион» выдали на двоих легендарное шоу. В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы эти команды порадовали мощной развязкой и очень нервным счетом 2:2.
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