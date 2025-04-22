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ВСУ обвинили в оставлении тел погибших на поле боя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) эвакуируют тела наемников, но бросают на поле боя тела погибших украинцев, заявил командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии с позывным Миф в беседе с РИА Новости.

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