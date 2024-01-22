В Петрозаводске из-за отсутствия средств отменили несколько крупных футбольных турниров

Об отмене шести турниров сообщает Федерация футбола Карелии. При этом в Федерации сообщили, что о проведении на территории республики шести межрегиональных соревнований Министерство образования и спорта Республики Карелии и сама Федерация ходатайствовали в августе 2023 года, то есть буквально несколько месяцев назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии