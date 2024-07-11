Санду – на встрече с министром Носатым: «В сфере обороны следует уважать принцип нейтралитета»

Президент Майя Санду провела беседу с министром обороны Анатолием Носатым, в ходе которой она подчеркнула важность усилий властей по поддержанию мира в стране и повышению устойчивости институтов в условиях войны в соседней стране.
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