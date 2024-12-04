Противодействие попыткам иностранного вмешательства: тренды недели

Государства продолжают уделять повышенное внимание рискам иностранного вмешательства в электоральные процессы, говорится в еженедельном докладе Центра политической конъюнктуры «Мониторинг попыток иностранного вмешательства 26 ноября — 2 декабря 2024».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии