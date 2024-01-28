Никола Йокич: «СМИ сами придумали мое противостояние с Джоэлом. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете»

«СМИ сами придумали это противостояние. Я ничего не имею против Джоэла. Фанат вы баскетбола, футбола или лошадиных скачек, болельщик «Денвера» или «Филадельфии», вам стоит начать уважать то, что Эмбиид делает на паркете.