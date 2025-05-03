Пятигор: ЧП с энергосистемой Подмосковья стало одним из самых крупных за 15 лет

Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор заявил, что чрезвычайное происшествие с энергосистемой Подмосковья из-за обрушившейся на регион непогоды можно сравнить с ущербом из-за ледяного дождя в 2011 году.