Пятигор: ЧП с энергосистемой Подмосковья стало одним из самых крупных за 15 лет

Гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор заявил, что чрезвычайное происшествие с энергосистемой Подмосковья из-за обрушившейся на регион непогоды можно сравнить с ущербом из-за ледяного дождя в 2011 году.
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