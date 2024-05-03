Российские военные разместились на одной базе с американцами в Нигере

Российские военные разместились на авиабазе в Нигере, где находятся войска США, сообщил Пентагон. Россияне заняли отдельный ангар, но территория базы «не такая уж большая», поэтому военнослужащие двух стран оказались «в непосредственной близости», отмечают Reuters и CNN.