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«Монреаль» в овертайме обыграл «Виннипег» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Монреаль» в овертайме обыграл «Виннипег» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли

«Монреаль Канадиенс» на своей площадке выиграли четвёртый матч серии плей-офф у «Виннипег Джетс». В стартовом периоде хозяева забили две безответные шайбы, но дубль Логана Стэнли в самом начале второго периода позволил «Виннипегу» сравнять счёт.

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