Уход мужа «Королевы марафонов» Блиновской на СВО усугубил положение блогерши Алиса БронскаяАрест Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», был продлен, что привело к ее эмоциональному волнению в зале суда.
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