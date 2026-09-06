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Кабачковая икра на зиму: пошаговый классический рецепт

Кабачковая икра на зиму: пошаговый классический рецепт

Хотите приготовить кабачковую икру как в детстве — густую, ароматную и без воды? Делимся проверенным пошаговым рецептом с кориандром, который придаёт закуске восточный акцент.

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