Нигерия: 12 человек были убиты и еще один похищен, когда предполагаемые боевики напали на район Гаяку в районе местного самоуправления Гомби штата Адамава рано утром.
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