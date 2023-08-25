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Украинец зачем-то выступил в ООН на украинском языке

Украинец зачем-то выступил в ООН на украинском языке

Кому дурак хотел что доказать? Его ведь там не понял никто, кроме соплеменников. В отличие от русского языка, в ООН никто не переводит с мовы ни на один язык.

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