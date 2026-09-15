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Вечерний Новосибирск

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Новосибирская область получит федеральные деньги на развитие ЦКП «СКИФ»

Новосибирская область получит федеральные деньги на развитие ЦКП «СКИФ»

«Одобрено предложение о выделении дополнительных 608,8 млн рублей на функционирование ЦКП «СКИФ» в целях обеспечения запуска введенного в эксплуатацию объекта и выполнения работ по опытно-промышленной эксплуатации ускорительно-накопительного комплекса и инженерных систем обеспечения уникальной научной установки и начало проведения первых экспериментов», – сообщил Александр Жуков.

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