Новосибирская область получит федеральные деньги на развитие ЦКП «СКИФ»

«Одобрено предложение о выделении дополнительных 608,8 млн рублей на функционирование ЦКП «СКИФ» в целях обеспечения запуска введенного в эксплуатацию объекта и выполнения работ по опытно-промышленной эксплуатации ускорительно-накопительного комплекса и инженерных систем обеспечения уникальной научной установки и начало проведения первых экспериментов», – сообщил Александр Жуков.
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