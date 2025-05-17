100 Дорог
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100 Дорог

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Туроператорам России предлагается создать «страховой кооператив»

Туроператорам России предлагается создать «страховой кооператив»

Туроператорам в России предложили создать страховой кооператив для улучшения финансовых гарантий. Инициатива связана с новыми изменениями в законодательстве о взаимном страховании и туристической деятельности.

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