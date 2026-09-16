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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергачев о росте зарплат в НХЛ: «Говорят: «Слишком много». Но это не пустые траты, все заслуженно. Повод порадоваться за лигу, успешный бизнес развивается»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев высказался о росте зарплат в НХЛ в своем посте в блоге на Спортсе’‘ .

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